FIAMME E BOATI NELLA NOTTE, UNA VILLA E QUATTRO AUTOMOBILI COINVOLTE

Stanotte, poco dopo l'una, una squadra dei Distaccamenti di Nereto e San Benedetto del Tronto, con il supporto di un'autobotte del Comando di Teramo, sono intervenute in via IV Ottobre ad Alba Adriatica, per un incendio di un edificio di civile abitazione di tre piani fuori terra. L'incendio ha interessato quattro auto, una Citroën C3, una Volkswagen UP, una Mercedes GLC e una Dacia Duster, oltre a una tettoia esterna di circa 50 metri quadrati. Le fiamme si sono estese al piano terra dell'edificio, adibito a taverna e rimessa. I quattro occupanti dell'edificio sono stati evacuati facendoli scendere da un balcone del primo piano attraverso una scala italiana. Le quattro persone soccorse sono rimaste illese. La facciata dell'edificio è stata investita dalle fiamme che hanno provocato il danneggiamento delle tapparelle in plastica e la rottura dei vetri di alcune finestre. I vigili hanno spento l'incendio evitando che si propagasse ai restanti locali dell'edificio. Sul luogo dell'intervento si sono recati anche il Sindaco e un Assessore del comune di Alba Adriatica che si sono occupati della sistemazione delle persone evacuate e una pattuglia dei Carabinieri di Alba Adriatica per gli adempimenti di competenza.