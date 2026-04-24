MALORE ALLA GUIDA, SI SCHIANTA CONTRO IL MURO DELLA GALLERIA



Momenti di apprensione lungo la statale 80, dove una donna di 67 anni è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava al volante della propria auto. L’episodio si è verificato all’interno della galleria di Frondarola, dove il veicolo ha terminato la sua corsa andando a impattare contro la parete. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente prima di disporne il trasferimento urgente all’ospedale di Teramo. La donna è stata stabilizzata e sottoposta a trattamenti specifici: le sue condizioni sono serie ma non destano preoccupazioni per la vita. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia locale, impegnati sia nelle operazioni di sicurezza sia nella gestione della viabilità. Il traffico lungo il tratto interessato ha infatti subito rallentamenti e temporanee interruzioni.