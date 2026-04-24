UBRIACO MOLESTO DAVANTI AL DUOMO, PORTATO IN QUESTURA

Intervento delle forze dell’ordine nel cuore del centro cittadino, davanti al Duomo di Teramo, in piazza Orsini, dove un uomo di origine straniera ha dato in escandescenza creando disagi tra i presenti. Secondo quanto ricostruito, il soggetto si trovava in evidente stato di alterazione, verosimilmente legato all’assunzione di alcol. I comportamenti molesti si sarebbero verificati sia all’interno sia all’esterno di un locale della zona, richiedendo l’intervento della squadra Volanti della Questura di Teramo. Gli agenti sono riusciti a riportare rapidamente la situazione sotto controllo, accompagnando l’uomo negli uffici della Questura. L’operazione si è svolta senza particolari criticità, grazie alla tempestività e alla professionalità del personale intervenuto.