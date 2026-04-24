ROSETO, APPROVATA LA DELIBERA FONDAMENTALE PER LA RISERVA DEL BORSACCHIO



La Giunta Comunale di Roseto degli Abruzzi, presieduta dal Sindaco Mario Nugnes, ha approvato la delibera fondamentale per la tutela della Riserva Naturale Guidata “Borsacchio”. La Giunta Comunale di Roseto degli Abruzzi, presieduta dal Sindaco, ha approvato la delibera fondamentale per la tutela della Riserva Naturale Guidata “Borsacchio”.

L'atto, infatti, dà il via libera al progetto ambientale denominato "Area delle dune, del fratino e della tartaruga marina", presentato dall’Associazione Guide del Borsacchio APS, volto a proteggere gli habitat costieri e la biodiversità nell’area della Riserva stessa.

Il progetto, basato su criteri scientifici e linee guida ISPRA, prevede: la protezione delle dune con installazione di delimitazioni leggere in legno e corda; la tutela della fauna con la creazione di zone di salvaguardia per la nidificazione del Fratino e della Tartaruga marina; attività di osservazione scientifica e vigilanza partecipata e il posizionamento di pannelli informativi e didattici. Inoltre, prevede attività di protezione delle dune e della sua flora che mitigano l'erosione costiera.

Il rapporto, della durata di un anno, rinnovabile, non comporta oneri diretti per il bilancio comunale. Tutte le attività saranno svolte sotto il coordinamento tecnico del Comune, garantendo la reversibilità degli interventi e la priorità assoluta della tutela ambientale.

L'approvazione della Delibera fa seguito a un importante incontro tra il Sindaco Mario Nugnes, i dirigenti, gli uffici tecnici comunali e una delegazione della Conferenza Provinciale per l’Ambiente. Il confronto, convocato in tempi rapidi, ha permesso di affrontare con la massima urgenza il tema della salvaguardia delle dune e della riproduzione del Fratino, nonché la necessità di una gestione regolamentata della Riserva. La Conferenza Provinciale per l’Ambiente aveva espresso grande soddisfazione per l'esito dell'incontro, dato che tutte le istanze presentate hanno trovato accoglimento. Coerentemente con l'impegno assunto di attivare i passaggi amministrativi necessari in tempi brevi, il Comune ha proceduto all'approvazione del progetto che, ora, dovrà essere sottoscritto per poi permettere l’esecuzione di tutti gli atti consequenziali.

“Abbiamo voluto dare un segnale forte di efficienza e sensibilità ambientale – dichiara il Sindaco Mario Nugnes – rispondendo con estrema celerità alle istanze del territorio e convocando un tavolo tecnico a meno di due giorni dalla richiesta della Conferenza Provinciale. Questa delibera è la dimostrazione che la tutela della biodiversità è una delle priorità della nostra amministrazione, arrivando ad una soluzione, seppur momentanea, per la messa in sicurezza dell'area. Sebbene questi interventi siano urgenti e necessari, resta imprescindibile la definitiva approvazione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) da parte della Regione Abruzzo, dopo aver riportato la perimetrazione della Riserva alle dimensioni originarie. Il Consiglio Comunale di Roseto ha già licenziato e trasmesso alla Regione il Piano, che rappresenta lo strumento organico capace di regolare non solo queste situazioni, ma l'intero ambito della Riserva Borsacchio, garantendo certezza normativa e uno sviluppo sostenibile dell'area”.