FIOCCO AZZURRO IN COMUNE: ANDREA CORE È DIVENTATO PAPÀ DEL PICCOLO TOMMASO





È stato assessore nel Gianguido I. È stato vicepresidente della Provincia. È consigliere comunale. Ma nessun impegno per Andrea Core sarà mai più importante e straordinario di quello che ha iniziato oggi, diventando... papà. Insieme alla sua compagna Jessica Forcellese, ha accolto oggi l'arrivo del piccolo Tommaso. Un evento che segna un nuovo capitolo, fatto sì di notti insonni, pannolini e inevitabili cambi di priorità, ma che segna anche l'inzio della più bella avventura della vita. Per Jessica e Andrea tutta la gioia per un momento speciale, che ridisegna la quotidianità e regala un significato diverso al futuro. A mamma Jessica, a papà Andrea e soprattutto al piccolo Tommaso, i migliori auguri di una vita piena di sorprese e di amore, proprio come solo un figlio sa regalare.