LIBERAZIONE / IL CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI OGGI IN CiTTÀ

In occasione della ricorrenza dell’81° anniversario della Liberazione d'Italia, oggi, 25 aprile, a Teramo si svolgeranno le seguenti manifestazioni celebrative.

Ore 10.00 - Largo Madonna delle Grazie, monumento ai Caduti della Resistenza: deposizione Corona d'alloro.

Ore 10.15 - Corteo accompagnato dalla banda dell’Istituto Braga: Porta Reale - Corso De Michetti - Corso Cerulli – Piazza Orsini.

Ore 10.30 – Piazza Orsini, commemorazione per ricordare le eroine della Resistenza e i caduti delle Guerre.

Ore 10.45 - Corteo: Via della Verdura - Piazza Martiri - Corso San Giorgio – Piazza Garibaldi - Viale Mazzini.

Ore 11.00 - Viale Mazzini, monumento ai Caduti di tutte le Guerre: Alzabandiera - Inno - deposizione Corona d'alloro - interventi istituzionali.

Ore 12.00 - Villa Comunale “Stefano Bandini”: commemorazione dei teramani Alberto Pepe, Mario Capuani, Berardo D'Antonio, Romolo Di Giovannantonio.

Saranno presenti i Gonfaloni dei Comuni e della Provincia, Labari decorati al valor civile o militare, nonché quelli delle Associazioni d’arma, e i Gonfaloni di altre Amministrazioni Pubbliche, rappresentanti civili e religiosi. Sarà schierata una rappresentanza dei Corpi non Armati e delle associazioni combattentistiche.