POLISERVICE ANTICIPA L'ESTATE E POTENZIA IL SERVIZIO AUMENTANDO LE APERTURE DEL CENTRO RACCOLTA

C’è un momento preciso, ogni anno, in cui le città di mare cambiano ritmo. Le serrande si rialzano, le seconde case tornano a vivere, le strade si riempiono di voci e di movimento. È l’inizio della stagione estiva, ma è anche una sfida silenziosa: quella di mantenere ordine, decoro e rispetto per un territorio che, improvvisamente, deve accogliere molti più cittadini. È in questo scenario che prende valore un’iniziativa come quella messa in campo dalla Poliservice del presidente Gabriele Di Natale, che ha deciso di potenziare l’apertura del centro di raccolta rifiuti di Alba Adriatica. Una scelta concreta, forse semplice nella sua forma, ma tutt’altro che banale nella sostanza. A partire da subito, infatti, il centro sarà accessibile un giorno in più rispetto al calendario ordinario: oltre al martedì e al giovedì, si aggiunge anche il mercoledì, sempre nella fascia oraria dalle 15 alle 18. Un’opportunità in più per gli utenti intestatari della Tari, soprattutto per conferire quei rifiuti ingombranti che spesso, per mancanza di tempo o di alternative, rischiano di finire nei posti sbagliati. Ma dietro questa decisione c’è molto di più di un’estensione oraria. C’è una visione.

“Vogliamo offrire servizi sempre migliori ai cittadini”, ha spiegato il presidente Gabriele Di Natale. Parole che raccontano un impegno che va oltre la gestione quotidiana e si traduce in attenzione concreta verso la qualità della vita. Perché facilitare il corretto smaltimento dei rifiuti significa, in fondo, prendersi cura di una comunità. Significa rendere più semplice fare la cosa giusta. E quando questo accade, il beneficio non è solo pratico: diventa culturale. In estate, quando la costa si riempie e si trasforma, ogni piccolo gesto assume un peso diverso. Un centro di raccolta più accessibile può fare la differenza tra incuria e rispetto, tra degrado e bellezza. Può contribuire a mantenere pulite le strade, vivibili gli spazi pubblici, accogliente un territorio che vive anche della sua immagine. È così che iniziative come questa smettono di essere semplici decisioni amministrative e diventano segnali. Segnali di una comunità che sceglie di organizzarsi, di prevenire, di prendersi cura di sé stessa. Perché, alla fine, il valore vero non sta solo in un giorno in più di apertura. Sta nella possibilità, data a ciascuno, di fare la propria parte.