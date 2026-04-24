LEGALITÀ / CATELLO MARESCA A MORRO D’ORO PER INCONTRARE GLI STUDENTI

L’Amministrazione Comunale di Morro d'Oro promuove un’importante iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della legalità, rivolta in particolare alle giovani generazioni.

Grazie alla collaborazione con il Dirigente scolastico, Prof. Andrea De Aprile, e con la Responsabile del plesso dell'istituto scolastico di Morro d'Oro, Prof.ssa Benedetta Di Marco, è stata creata, in sinergia, l’occasione per ospitare il Magistrato e autore Dott. Catello Maresca, che presentera' anche il suo libro dal titolo “Il Genio di Giovanni Falcone”.

L’incontro si terrà nella mattinata di martedì 28 aprile 2026, a partire dalle ore 10:45, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado plesso di Morro d'Oro (centro storico) e rappresenterà un momento di alto valore educativo e formativo per gli studenti, inserendosi nel percorso di educazione civica che affronta il tema della legalità nel secondo quadrimestre.

L’evento costituirà un’importante occasione di riflessione sui valori della giustizia, del rispetto delle regole e dell’impegno civile, offrendo ai ragazzi la possibilità di confrontarsi direttamente con una figura di rilievo del panorama giudiziario.

All’iniziativa prenderanno parte, anche autorevoli rappresentanze istituzionali e delle forze dell’ordine, tra cui il Prefetto di Teramo Dott. Fabrizio Stelo.

Sono stati inoltre invitati a presenziare anche il Questore della Provincia di Teramo, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Teramo, nonché rappresentanti della Compagnia Carabinieri di Giulianova e della Stazione dei Carabinieri di Notaresco.

La partecipazione delle suddette autorità evidenzia il valore dell’iniziativa e il forte impegno condiviso nel promuovere e coltivare, soprattutto tra i più giovani, una solida e proficua cultura della legalità.

La presente vale quale invito e partecipazione all'incontro.