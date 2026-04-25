UNDICI APPARTAMENTI AL MARE ALL'ASTA SULLA COSTA TERAMANA

Dalla riviera nord fino alla costa sud del Teramano, il mercato delle aste immobiliari offre opportunità per chi cerca una casa vicino al mare a prezzi contenuti. Tra Giulianova, Martinsicuro, Silvi e Tortoreto emergono diversi immobili messi in vendita nell’ambito delle procedure del tribunale di Teramo, con basi d’asta che in alcuni casi scendono ben al di sotto dei valori di mercato. Si tratta di appartamenti inseriti in contesti residenziali e turistici, spesso a breve distanza dal litorale, che fotografano un segmento immobiliare accessibile ma allo stesso tempo complesso, legato a situazioni di difficoltà economica e procedure giudiziarie. Se da una parte, infatti, gli avvisi del tribunale offrono possibilità di investimento, dall'altra fotografano una condizione di sofferenza economica che colpisce il nostro tessuto sociale. Nonostante questo, l’interesse resta alto: i prezzi competitivi attirano sia investitori sia privati alla ricerca di una seconda casa. L’analisi degli avvisi evidenzia una concentrazione significativa lungo la fascia costiera, con una prevalenza di immobili a Giulianova. Le cifre variano sensibilmente in base a stato dell’immobile, metratura e disponibilità,

Ecco nel dettaglio gli appartamenti, con indicazione di via e prezzo base d’asta:

Giulianova, Via Galilei 429, cinque appartamenti con prezzi tra i 33 e i 44mila euro

Giulianova, Via Sabotino 48: base d’asta 44.000 euro

Giulianova, Via Bologna 3: prezzo base 26mila euro

Martinsicuro, Lungomare Italia 280: base d’asta 42.771,30 euro

Roseto, Via dei Gracchi 2: base d’asta 120mila euro

Silvi, Via Pellico 17 i: base d’asta 51.000 euro

Tortoreto, Via Pieradozzi 2: base d’asta 128.543,55 euro

Complessivamente sono 11 gli appartamenti al mare presenti negli avvisi del portale fallimentieaste.it , a conferma di un’offerta diffusa lungo tutta la costa teramana.