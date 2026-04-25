VIDEO-FOTO/ 25 APRILE, A ROSETO LA “BICICLETTATA DELLA RESISTENZA”: MEMORIA E PARTECIPAZIONE NEL SEGNO DELLA LIBERTÀ

Si è svolta oggi, in occasione della Festa della Liberazione, la quattordicesima edizione della Biciclettata della Resistenza “La Libertà venne dal Mare”, appuntamento ormai consolidato promosso dalle Guide del Borsacchio per ricordare i luoghi simbolo della memoria e della Liberazione a Roseto degli Abruzzi. Dopo aver partecipato alle celebrazioni ufficiali cittadine, decine di persone si sono unite alla pedalata commemorativa, raggiungendo in bicicletta la foce del torrente Borsacchio, uno dei luoghi più significativi della Resistenza locale. Proprio in quell’area, durante l’occupazione nazifascista, si consumò un tragico episodio: un gruppo di giovani rosetani fu sorpreso in un agguato e colpito da raffiche di mitra. Uno di loro perse la vita. Un evento doloroso che ancora oggi richiama il valore del sacrificio di tanti ragazzi che scelsero la libertà. Da quattordici anni, il 25 aprile, questo luogo diventa teatro di memoria condivisa. I volontari raccontano ai partecipanti gli episodi di quella notte, trasmettendo alle nuove generazioni il significato di quanto accaduto e rafforzando il legame tra storia, territorio e coscienza civile. Anche quest’anno si è svolta la deposizione di una corona di fiori lungo la passeggiata del Borsacchio, alla presenza delle istituzioni cittadine e del sindaco di Roseto degli Abruzzi, in un momento di raccoglimento e partecipazione. Le Guide del Borsacchio hanno ringraziato tutti i partecipanti per la presenza e lo spirito condiviso, sottolineando come custodire la memoria significhi difendere ogni giorno i valori di libertà, democrazia e pace conquistati con il sacrificio di chi ci ha preceduto.