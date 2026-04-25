GIULIANOVA, INTERVENTO DAVANTI ALLA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA: GIOVANE IN STATO DI AGITAZIONE SOCCORSO DAL 118

Un intervento congiunto di sanitari e forze dell’ordine si è reso necessario nella mattinata di oggi davanti alla caserma della Guardia di Finanza, a seguito della segnalazione di un giovane in forte stato di agitazione. Si tratta di un ragazzo di 28 anni che, secondo le prime informazioni, manifestava comportamenti riconducibili a una marcata agitazione psicomotoria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri di Giulianova. La situazione è stata rapidamente riportata alla calma, con il giovane preso in carico dal personale sanitario per gli accertamenti e le cure del caso. Non si registrano conseguenze per altre persone.