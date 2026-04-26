LITIGANO SULLE STRISCE, FINISCE A CAZZOTTI TRA DUE COPPIE



È bastato un attimo, una mancata precedenza, per trasformare una normale passeggiata in una scena di violenza nel cuore della città. È accaduto ieri pomeriggio a Pescara, in piazza Salotto, all’angolo con corso Umberto. Secondo le ricostruzioni, il diverbio è scoppiato tra due coppie: una a piedi e l’altra a bordo di un’auto. Le tensioni sono salite rapidamente, fino a sfociare in un confronto acceso che si è spostato verso l’area dei giardinetti di piazza Primo Maggio. Le due donne hanno iniziato a discutere animatamente, mentre la situazione è degenerata tra i due uomini, passati alle mani. Uno dei due avrebbe colpito l’altro con pugni al volto, cercando poi di allontanarsi insieme alla compagna. Determinante l’intervento della polizia locale, che ha fermato la coppia mentre tentava di lasciare la zona a piedi. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e della Misericordia: la coppia aggredita è stata trasportata in ospedale, con l’uomo che ha riportato diversi traumi al volto. Nel frattempo, gli agenti della squadra volante hanno rintracciato anche l’altra coppia, portata in questura per gli accertamenti.



foto:elaborazione AI