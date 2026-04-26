GITA IN MOTO FINISCE IN TRAGEDIA, MUORE A 34ANNI



Una curva come tante, in una strada già segnata da numerosi incidenti, si è trasformata ieri in teatro di una tragedia. Doveva essere un semplice giro fuori porta tra amici, ma per Luca Rovatti, 34 anni, operaio originario di Roma e residente a Castel Gandolfo, il viaggio si è concluso nel peggiore dei modi. L’incidente si è verificato lungo la Statale 17, al chilometro 18, nel territorio del Comune di Scoppito, in direzione Rieti. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Sassa, la moto su cui viaggiava il 34enne si è scontrata con una Fiat Panda guidata da un uomo di 74 anni, residente in zona. L’impatto è stato violentissimo: Rovatti è stato sbalzato dalla sella e ha strisciato sull’asfalto per diversi metri, finendo contro il sostegno metallico del guardrail. I soccorsi, allertati dagli amici che lo seguivano a poca distanza, sono arrivati anche con l’elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica resta ancora da chiarire: non è escluso che l’auto si sia immessa da una strada secondaria o che si trovasse già sulla carreggiata opposta.



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