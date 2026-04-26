VIOLENTO IN FAMIGLIA, AGGREDISCE CARABINIERE E FINISCE IN MANETTE

Avrebbe ignorato più volte il divieto di avvicinamento alla ex convivente, arrivando anche a reagire con violenza all’arresto. Un uomo è finito in manette ad Atri. Già indagato per maltrattamenti in famiglia, è stato raggiunto da un’ordinanza del Gip del Tribunale di Teramo che ha disposto la custodia in carcere per le reiterate violazioni delle prescrizioni. Durante l’intervento dei carabinieri, l’uomo ha opposto resistenza, strattonando i militari: uno di loro ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Oltre ai reati già contestati, dovrà quindi rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto è stato condotto nel carcere di Teramo.