I CARABINIERI CONTROLLANO 176 AUTO: RITIRATE 4 PATENTI

Fine settimana di controlli serrati lungo la costa e nell’entroterra teramano, dove i carabinieri delle Compagnie di Alba Adriatica e Giulianova hanno messo in campo un dispositivo rafforzato per la sicurezza del territorio. L’attività ha interessato arterie stradali principali, parchi pubblici, zone residenziali e luoghi di aggregazione giovanile, oltre a diversi obiettivi sensibili. Complessivamente sono state controllate 470 persone e 176 veicoli. Verifiche anche su 12 soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione e su 10 esercizi pubblici e commerciali. Nel corso dei controlli, inoltre, tre automobilisti sono stati trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, mentre un quarto è risultato positivo agli stupefacenti: per tutti è scattato il ritiro della patente.