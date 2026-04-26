FOTO/ VORAGINE IN VIA MAZZINI, GLI SPELEOLOGI SCOPRONO MOVIMENTI FRANOSI E UNA POSSIBILE STANZA NASCOSTA

Gli speleologi si sono calati all’interno del cunicolo apertosi nella voragine in via Mazzini a Giulianova, avviando le prime operazioni di esplorazione per capire l’origine del cedimento. Durante l’intervento, i tecnici hanno praticato un foro in una parete, individuando segnali di movimento franoso nell’area sottostante e la possibile presenza di un ambiente vuoto, che potrebbe corrispondere a una stanza. Le verifiche sono ancora in corso e al momento non si esclude alcuna ipotesi sulla natura della cavità. Il riscontro di instabilità del terreno ha reso necessarie ulteriori cautele nelle operazioni, con l’obiettivo di evitare nuovi cedimenti e garantire la sicurezza degli operatori. Gli speleologi torneranno nelle prossime ore per proseguire l’esplorazione e raccogliere dati più precisi. Solo dopo i prossimi sopralluoghi sarà possibile chiarire se si tratta di una struttura artificiale, come un locale interrato o un antico ambiente, oppure di una cavità naturale modificata nel tempo dai fenomeni di erosione e dai movimenti del sottosuolo.