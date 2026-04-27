FIERA DELL'AGRICOLTURA DA RECORD CON 100 MILA PRESENZE AL PARCO FLUVIALE, TRA PARCHEGGI DIFFICILI E PREZZI TROPPO ALTI

Bilancio più che positivo per la manifestazione ospitata al parco fluviale, che ha chiuso con numeri mai raggiunti prima: circa centomila presenze distribuite nei quattro giorni, tra oltre 200 stand. Un risultato che migliora sensibilmente quello della precedente edizione, ferma a quota 80mila visitatori, e che consolida la crescita costante dell’evento, ancora una volta organizzato sotto il coordinamento di Antonio Filipponi. Lo sguardo è già rivolto al futuro: l’obiettivo degli organizzatori è ampliare ulteriormente la capacità ricettiva sfruttando meglio gli spazi disponibili, anche alla luce delle richieste non soddisfatte. Nell’ultima edizione, infatti, una ventina di espositori non ha trovato posto, segnale di un interesse sempre più forte per una rassegna ormai considerata un punto di riferimento a livello nazionale. Non sono però mancate le critiche, soprattutto da parte del pubblico, per i prezzi giudicati troppo elevati di cibo e bevande, oltre alle difficoltà legate ai parcheggi, ritenuti insufficienti e poco accessibili.

Nella foto la regina della cucina teramana Rosita Di Antonio con il Sindaco e Filipponi