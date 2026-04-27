GIORNATA DI CONDIVISIONE AL SANTUARIO PER LA POLIZIA PENITENZIARIA DI TERAMO

Una giornata lontana dal carcere e dagli impegni quotidiani, vissuta all’insegna della condivisione e della spiritualità. Un gruppo di appartenenti alla Polizia Penitenziaria in servizio a Teramo ha scelto, insieme alle proprie famiglie, di trascorrere del tempo presso il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, in un contesto completamente diverso da quello lavorativo.

Si è trattato di un’iniziativa nata in modo spontaneo, senza carattere ufficiale, che ha permesso ai partecipanti di ritrovarsi in una dimensione più informale, mettendo da parte per qualche ora ruoli e responsabilità. Un’occasione per rafforzare i rapporti personali e riscoprire il valore della condivisione anche al di fuori dell’ambiente di servizio.

Momento centrale della giornata è stata la partecipazione alla celebrazione eucaristica presieduta dal rettore del santuario, Raffaele De Fulvio, che ha rivolto una speciale benedizione ai presenti. Durante la funzione è stato inoltre benedetto un quadro dedicato a San Gabriele, destinato a essere custodito all’interno dell’istituto penitenziario come simbolo di riferimento.

Dopo la parte religiosa, spazio a un clima più conviviale, con un pranzo condiviso e momenti di serenità tra colleghi e familiari. Un’occasione semplice ma significativa, capace di rafforzare quello spirito di squadra fondamentale in un lavoro complesso come quello svolto ogni giorno.

All’iniziativa ha preso parte anche il SINAPPE, che ha espresso apprezzamento per l’incontro, sottolineando l’importanza di coltivare relazioni umane solide anche fuori dal servizio. L’evento è stato promosso e organizzato dal vice comandante della Casa circondariale di Teramo, il commissario capo Francesco Scarangella.