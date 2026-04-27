CADE DALLA MOTO E MUORE, AVREBBE COMPIUTO 52ANNI IL 1 MAGGIO

Un’altra gita in moto finita in tragedia sulla strade d’Abruzzo. A poche ore dalla morte di un 34enne, un’uscita tra amici si è trasformata in dramma, con la morte di un uomo di 51 anni (ne avrebbe comoiuti 52 il Primo Maggio) che ha perso la vita lungo la statale 5, nel territorio di Castel di Ieri, dopo una caduta dalla moto su cui viaggiava. La vittima, Andrea Antico, residente a Marino, era un agente di commercio molto conosciuto nella sua zona. Appassionato di due ruote, aveva approfittato della giornata di sole per una gita insieme ad altri motociclisti, dopo settimane di maltempo che avevano limitato le uscite. Il gruppo stava rientrando quando si è verificato l’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. L’impatto è stato fatale e i soccorsi, giunti sul posto in breve tempo, non hanno potuto fare nulla. Determinanti per chiarire la dinamica sono state le testimonianze degli amici che viaggiavano poco dietro di lui e che hanno assistito alla scena. Al momento non emergerebbero responsabilità di altri veicoli, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi: un errore di guida, una velocità non adeguata o un possibile malore.