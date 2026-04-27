LA STRAORDINARIA "RESISTENZA" DI UN INGEGNERE TERAMANO COLPITO DALLA SLA: «FINCHÈ C'È PENSIERO... C'È LIBERTÀ»

Non è una ricorrenza come le altre, né una semplice data sul calendario. Per qualcuno, il 25 Aprile si consuma tra cerimonie ufficiali e parole già sentite; per altri, invece, diventa qualcosa di radicalmente diverso: una misura concreta, quotidiana, della propria libertà. È in questa seconda dimensione che si colloca la riflessione di Marco Marini, 56 anni, ingegnere informatico di Martinsicuro, marito e padre, che da due anni convive con la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Il suo racconto non indulge nella retorica. Al contrario, la smonta pezzo dopo pezzo, sostituendola con immagini potenti e personali. La malattia, scrive, è “un nemico sleale”, una presenza che invade e limita, che prova a sottrarre voce e movimento. Eppure, Marini ribalta il paradigma: un territorio occupato, ricorda, non è necessariamente un territorio conquistato. È qui che nasce la sua idea di resistenza. Nel suo caso, resistere non significa negare la realtà della malattia, ma scegliere di abitarla con dignità. La libertà non è più il semplice gesto del muoversi nello spazio, ma la capacità di restare in piedi mentalmente quando tutto spinge verso il crollo. È una definizione che sposta il baricentro: dal corpo allo spirito, dalla possibilità fisica alla determinazione interiore. Costretto all’immobilità, Marini ha trasformato gli strumenti tecnologici in alleati. Comunica attraverso un sistema che traduce il movimento degli occhi in parole, componendo lentamente frasi che diventano pensiero condiviso. In questo processo, ogni parola acquisisce un peso diverso: non è solo comunicazione, ma un atto di resistenza, quasi un sabotaggio contro il silenzio imposto dalla malattia. E lo fa anche collaborando con L’Ancora, il periodico della diocesi di San Benedetto, al quale ha affidato il racconto del “suo” 25 aprile. La sua sedia a rotelle, scrive, non rappresenta una resa ma una trincea. È un’immagine che richiama direttamente il linguaggio della lotta e della liberazione, ma lo fa senza enfasi gratuita: è la descrizione concreta di una quotidianità fatta di piccoli atti di coraggio. Non c’è spazio per la commiserazione, perché la dignità, nella visione di Marini, è una forma di comando: una scelta consapevole, esercitata giorno dopo giorno. C’è poi un altro fronte della sua battaglia, meno visibile ma altrettanto incisivo: quello contro il pregiudizio. La sua riflessione denuncia lo sguardo riduttivo di chi vede solo la malattia, la sedia, i dispositivi medici, dimenticando la persona. In questo senso, la sua “liberazione” diventa anche sociale: rivendicazione di appartenenza, di identità, di piena cittadinanza emotiva e civile. Il passaggio più intenso del testo arriva quando Marini definisce la propria liberazione come “ribellione contro il silenzio”. È una frase che condensa tutto il senso della sua esperienza: anche senza voce, si può continuare a farsi sentire. Anche senza movimento, si può continuare a lottare. Nel collegare la propria condizione alla memoria del 25 Aprile, Marini costruisce un ponte tra la storia collettiva e la dimensione individuale. La libertà, suggerisce, non è mai acquisita una volta per tutte: va difesa, ora dopo ora, in ogni contesto. La sua battaglia contro la SLA diventa così una forma di resistenza contemporanea, fatta non di armi ma di volontà, non di scontri ma di perseveranza. Eppure, nonostante la durezza del quadro, nel suo scritto non manca uno spazio per la speranza. La trova negli occhi di chi lo assiste, nella tecnologia che gli permette di comunicare, nella possibilità stessa di continuare a pensare. Finché esiste pensiero, sostiene, esiste libertà. Il suo messaggio finale è semplice e potente: la libertà non è solo un diritto del corpo, ma un dovere dell’anima. Ed è proprio in questa prospettiva che la sua testimonianza assume un valore universale. Non parla solo di malattia, ma di resistenza, di identità, di ciò che resta quando tutto il resto sembra venire meno. In un tempo in cui le parole rischiano spesso di svuotarsi, la voce di Marco Marini — costruita lettera dopo lettera, con lo sguardo — restituisce al concetto di liberazione una profondità autentica. Una lezione che va oltre la ricorrenza e si radica nella vita quotidiana: quella di chi, anche nella condizione più difficile, continua a scegliere di non arrendersi.

Foto: L’Ancora