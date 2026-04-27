BORGHIMPRESA, SONO 34 LE PROPOSTE PER GLI IMMOBILI INUTILIZZATI...







Si è chiusa la Call for Ideas di Borghimpresa, il progetto promosso nell’ambito di Living Gran Sasso e dell’ATS Unico Gran Sasso per trasformare immobili inutilizzati in nuove opportunità di impresa, servizi e valorizzazione territoriale.

Dopo la fase di mappatura e la pubblicazione degli immobili sul portale dedicato, il percorso entra ora nella fase di valutazione delle candidature. Le proposte arrivate sono 34, presentate da 25 soggetti proponenti tra imprese, enti del Terzo settore, cooperative e singoli innovatori. Gli immobili interessati sono 20, distribuiti in 10 Comuni dell’area coinvolta. Un risultato che conferma l’interesse suscitato dal progetto e la presenza di idee concrete intorno al riuso del patrimonio disponibile.

La fase in corso è finalizzata alla valutazione di fattibilità, sostenibilità e finanziabilità delle candidature, al termine della quale sarà definita una graduatoria dei progetti ammessi. Dopo la pubblicazione della graduatoria, sarà avviato un confronto con le amministrazioni di riferimento per approfondire la fattibilità delle proposte e la loro coerenza con il contesto territoriale. In parallelo, ove necessario, i soggetti selezionati potranno essere affiancati da un team specializzato per supportare lo sviluppo dell’idea imprenditoriale e l’individuazione degli strumenti di finanza agevolata più adeguati

Per condividere nei territori i risultati raggiunti e illustrare i prossimi passaggi del progetto Living Gran Sasso, sono stati programmati due incontri informativi territoriali per il 30 aprile a Fano Adriano, dalle 15.00.

Nel corso dell'appuntamento sarà presentato anche l’avanzamento di Borghimpresa, insieme alle altre linee di attività previste dal progetto Living Gran Sasso, con un focus sulla chiusura della Call for Ideas, sulla fase di valutazione delle candidature e sugli step successivi.