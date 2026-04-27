NUOVO ASFALTO AI TIGLI, COMINCIATI I LAVORI





Sono partiti nelle prime ore della giornata gli interventi di sistemazione del fondo stradale in viale Mazzini, resi necessari dopo i recenti lavori eseguiti da Enel. A occuparsi del rifacimento dell’asfalto è la ditta Armando Di Eleuterio, incaricata di riportare in sicurezza e uniformità il tratto interessato. L’operazione non si limiterà alla zona dei cosiddetti “Tigli”, ma coinvolgerà anche alcune arterie limitrofe, tra cui un segmento di via Riccitelli e via Paolucci, dove sono previsti analoghi interventi. Per consentire lo svolgimento dei lavori è stato istituito il divieto di sosta su tutta l’area interessata, valido fino al termine del cantiere. Nonostante le limitazioni, al momento la circolazione non registra particolari criticità e procede senza rallentamenti significativi.