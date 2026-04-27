DUE SINDACI PER UN CENTENARIO... AUGURI AD ADAMO MARIA POLLICE

Il Sindaco Gianguido D’Alberto ha portato i saluti e gli auguri della città al centenario Adamo Maria Pollice, suocero dell’ex Sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Per l’occasione, il primo cittadino gli ha consegnato una targa a nome dell’Amministrazione Comunale.

Nato il 27 aprile 1926, Adamo Maria Pollice ha svolto per cinquant’anni la professione di medico di base, dedicando la sua vita al lavoro e alla famiglia. Sposato con Francesca, scomparsa due anni fa, ha avuto tre figlie - Ilaria, Camilla e Nicoletta - e sei nipoti: Eleonora, Francesca, Camilla, Nicoletta, Filippo e Tommaso.

Molto amato dai pazienti, per i quali ha sempre rappresentato un punto di riferimento non solo sotto l’aspetto medico ma anche sotto quello umano, Adamo Maria Pollice ha coltivato, negli anni, la passione per lo sci alpinismo e quello per il mare.

Circondato dall’affetto della famiglia, ha festeggiato l’importante traguardo ricevendo il saluto dell’intera città di Teramo da parte del primo cittadino.