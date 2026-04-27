ANCHE L’ADSU HA FATTO… GOAL INSIEME

La riuscita manifeztazione “Un goal insieme”, ha regalato alla città di Teramo una giornata di sport, sorrisi e condivisione, trasformando lo Stadio Bonolis in un luogo in cui le differenze si sono incontrate per diventare valore. L’ADSU di Teramo esprime profonda soddisfazione per aver preso parte a questa significativa manifestazione, contribuendo concretamente attraverso la fornitura dei pasti destinati ai piccoli calciatori protagonisti dell’evento. Un gesto semplice, ma carico di significato: perché nutrire significa prendersi cura, sostenere, accompagnare. E in una giornata dedicata all’inclusione, alla partecipazione e allo sport come strumento di integrazione sociale, ogni contributo diventa parte di un disegno più grande. Bambini, giovani atleti, ragazzi diversamente abili e atleti paralimpici hanno condiviso il campo in un clima autentico di festa, dimostrando come lo sport sappia abbattere barriere e costruire ponti. La finale della Coppa Provincia di Terza Categoria “Pietro Di Pietro” ha rappresentato il culmine di un evento capace di unire la comunità attorno a valori profondi e universali. L’ADSU ha accolto l’invito della LND e ha scelto di esserci, rinnovando un impegno che va oltre il sostegno materiale e si radica nella volontà di promuovere una società più equa, accogliente e solidale. «L’aver partecipato a questa giornata è stato per noi motivo di autentico orgoglio – dichiara la Presidente dell’ADSU di Teramo Manuela Divisi – perché significa essere al fianco dei giovani non solo nel loro percorso di studio, ma anche nei momenti di crescita umana e sociale. Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione: insegna il rispetto, la condivisione e il valore delle differenze. Con il nostro contributo abbiamo voluto esserci, con discrezione ma con convinzione, per sostenere un messaggio che sentiamo profondamente nostro: nessuno deve restare indietro.” L’ADSU di Teramo rinnova il proprio impegno a favore di iniziative che promuovono inclusività, partecipazione e benessere, convinta che sia proprio nei gesti concreti che si costruisce il futuro delle nuove generazioni.