VIDEO / D'ANGELO: «OPPOSIZIONE SURREALE, SI VOTA CONTRO...»



«Surreale». Così il Presidente della Provoincia, Camillo D'Angelo, definisce quanto accaduto oggi in Consiglio, con l'Opposizione che per due volte ha votato contro sé stessa. Se del ponte del Salinello raccontiamo in altro articolo (QUI) in questo raccontiamo della delibera relativa all’inserimento a bilancio di un finanziamento superiore a 1,1 milioni di euro, a somma destinata a consentire la prosecuzione degli interventi di recupero del Convento dei Zoccolanti, a Montorio al Vomano. Dopo aver sollecitato con urgenza un’azione concreta – i consiglieri di minoranza hanno poi optato per l’astensione al momento del voto. Alla riunione non ha preso parte Fabio Altitonante, Sindaco di Montorio, che però commenta: «Soldi al Convento? E che c'entra la Provincia? Noi tra un po' lo inauguriamo...».

