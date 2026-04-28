TERAMO RICORDA LE STAFFETTE DELLA DEMOCRAZIA

Il prossimo 29 aprile 2026, alle ore 17.00, nelle sale di Smeraldo Cinema, si svolgerà l’evento “Staffette della democrazia. Ricordo di Lea Arzilli Vetrini – Giovanna Di Filippo Mobili – Margherita Ammazzalorso.” La celebrazione promossa dal Centro di cultura delle donne Hannah Arendt e dall' ANPI di Teramo, si svolgerà con il patrocinio del Comune di Teramo, della Provincia di Teramo, Comune di Castelfiorentino, FONDAZIONE NILDE IOTTI, ANPI - Castelfiorentino, CGIL - Teramo, NOIDONNE media partner, CGIL- Teramo; Smeraldo Cinema, BIM.

In occasione della ricorrenza della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, dell’80° anniversario del voto alle donne e della nascita della Repubblica, sarà consegnato alla memoria civile e democratica della città di Teramo il ricordo di Lea Arzilli Vetrini, staffetta partigiana a Castelfiorentino; Giovanna Di Filippo Mobili e Margherita Ammazzalorso Focosi, staffette partigiane a Teramo, alla presenza e con il coinvolgimento dei famigliari delle stesse. Figure storiche, donne valorose che svolsero nella Resistenza un ruolo fondamentale, fornendo supporto logistico, nascondendo partigiani, trasportando armi, garantendo collegamenti vitali tra le formazioni montane e la città, sfidando l'occupazione nazifascista. Tre partigiane che hanno diritto di entrare a pieno titolo, al pari dei colleghi uomini, nella narrazione resistenziale, decostruendo lo stereotipo sessista e patriarcale del comandante maschio in armi, che ieri escluse le donne dalle sfilate partigiane nelle città liberate, e oggi permane diffusamente nelle attività di memoria istituzionali e nei contesti didattici, trattando il contributo femminile come una nota a margine.

Seguirà l'esposizione "Staffette della democrazia", visitabile nello Spazio IAT Via Carducci, 17, da Giovedì 30 aprile al 2 giugno 2026.

Nei prossimi mesi, dopo l’autorizzazione della Soprintendenza Archelogia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo, saranno apposte targhe commemorative nei luoghi in cui queste donne valorose vissero o svolsero attività politica.

Brevi profili.

Lea Arzilli Vetrini è stata ricordata con affetto e solennità il 7 marzo scorso, in occasione della celebrazione del’80° anniversario del suffragio femminile organizzato dal Comune di Castelfiorentino, città natale della staffetta partigiana gappista, consigliera comunale e unica assessora tra le undici elette nei Comuni della Valdelsa nella storica tornata elettorale del 10 marzo 1946. Dirigente dell’Udi e del PCI a Castelfiorentino, nell’immediato dopoguerra guidò la lotta delle donne per ottenere il suffragio universale e paritario. Dal '47 il suo impegno prosegui a Teramo, dopo aver sposato Pierino Vetrini, ex partigiano combattente e dirigente comunista, che incontrò a Roma in un corso di formazione “quadri” di partito. I due giovani dirigenti si sposarono il 3 aprile 1947 e Lea Arzilli si trasferì in Abruzzo dove svolse attività di direzione politica a tempo pieno nella federazione comunista teramana, contribuendo alla costruzione dell’UDI e del partito negli anni bui dei provvedimenti repressivi dell’ordine pubblico attuati dal Ministro dell’ Interno Scelba, contro le lotte operaie e contadine delle sinistre. In quegli anni, insieme a Miriam Mafai, dirigente in Abruzzo - che abitò a Teramo per alcuni mesi - prese parte alle storiche lotte per il lavoro nella Vallata del Vomano. Sempre presente nelle battaglie delle donne per l' affermazione della soggettività femminile sia nella società, sia nel partito, fece parte degli organismi dirigenti della Federazione provinciale fino alla svolta della Bolognina. Nel nome dei valori condivisi che legano inscindibilmente i territori teramano e castellano alla Resistenza e al ruolo delle donne nella costruzione della democrazia, parteciperanno al ricordo della cara Lea Arzilli Vetrini, la Sindaca del Comune di Castelfiorentino Francesca Giannì, l’Assessora alla Memoria Marta Longaresi e il presidente provinciale ANPI Marco Cappellini.

Giovanna Di Filippo Mobili, giovane vedova dell’antifascista Antonio, scomparso prematuramente all' età di 39 anni, madre di quattro figli, sentì la responsabilità di combattere per liberare l’Italia e la sua città dall’oppressione nazifascista e nel '43, quando entrò nelle file dei GAP, fece della propria abitazione in via Nicola Palma il punto di riferimento dei partigiani di Teramo. “ [….] Qui venivano nascoste le armi che i fascisti cercheranno durante le loro incursioni e che lei, all’occorrenza, trasportava, incurante del rischio. Qui, segretamente si riunivano per organizzare le azioni della Resistenza a Bosco Martese i figli Glauco e Manfredo, (a quest’ultimo sarà intitolata la sezione teramana dell'Anpi), insieme a Giorgio Valente (fratello di Giuliana dirigente comunista regionale, già vicepresidente della Regione Abruzzo), l'Avvocato Vincenzo Massignani (organizzatore a Teramo del Gruppo di azione patriottica), il valoroso Ercole Vincenzo Orsini, l'eroico dottor Mario Capuani e altri antifascisti.[…]”

Margherita Ammazzalorso Focosi, staffetta porta-ordini dei fratelli partigiani Armando e Aldo, gestiva nel centro città, tra Vico del Carro e l’attuale via Irelli, un negozio di generi alimentari. Sempre dalla parte degli oppressi, negli ultimi giorni dell’occupazione tedesca distribuì olio gratuitamente al popolo del quartiere San Giuseppe-Carmine, piuttosto che consegnarlo alle truppe naziste. Il suo ricordo più vivido tra la popolazione teramana è quello di una giovanissima partigiana indomita che entrò nella città liberata sfilando a fianco dei partigiani uomini contro ogni divieto e moralismo patriarcale, indossando pantaloni, camicia e un fazzoletto rosso al collo.

Programma

Teramo, 29 aprile 2026

Smeraldo Cinema, Via Maestri del Lavoro, ore 17.00

Saluti

On. Livia Turco, Presidente Fondazione NILDE IOTTI Messaggio video

Gianguido D’Alberto, Sindaco del Comune di Teramo; Camillo D’Angelo, Presidente della Provincia di Teramo; Marco Cappellini, Presidente ANPI Castelfiorentino; Antonio Franchi, Presidente ANPI provinciale Teramo; Giuseppe Casalena, Segretario Comitato provinciale ANPI Teramo; Pancrazio Cordone, CGIL Teramo; Marco di Nicola, Presidente Consorzio B.I.M.

Intervengono

Francesca Giannì, Sindaca del Comune di Castelfiorentino

Marta Longaresi, Assessora alla Memoria del Comune di Castelfiorentino

Testimonianze familiari

Beatrice Valente, nipote della partigiana Giovanna Di Filippo Mobili

Ilene Vetrini, nipote della partigiana Lea Arzilli Vetrini

Vincenzo Ammazzalorso, nipote della partigiana Margherita Ammazzalorso Focosi

Introduce e coordina

Guendalina Di Sabatino

Presidente Centro di cultura delle donne “H. Arendt”, curatrice dell’evento

Staffette della democrazia: Esposizione

Spazio IAT Via Carducci, 17, da Giovedì 30 aprile a 2 giugno 2026