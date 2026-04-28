ARRIVANO A TERAMO "INPRIMOPIANO", LA BOUTIQUE DEI CAPELLI... E UNA BARBERIA OLD STYLE

Un nuovo punto di riferimento per la bellezza e lo stile apre le porte a Teramo, portando con sé un’idea più ampia e contemporanea di cura della persona. Il marchio INPRIMOPIANO, già presente a Pescara, Roseto, Pineto e Milano, continua la sua espansione scegliendo la nostra città per un progetto che unisce eleganza, esperienza e attenzione ai dettagli. Non si tratta soltanto di un nuovo salone di parrucchieria. A Teramo debutta infatti un concept più articolato, pensato per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta e diversificata. Accanto all’hair boutique nasce Barberia Novecento, uno spazio interamente dedicato all’uomo, dove tradizione e modernità convivono in un equilibrio raffinato. Barberia Novecento si propone come un luogo dal carattere distintivo: richiami vintage, atmosfere curate e un servizio che mette al centro l’esperienza. Non solo taglio e barba, ma un vero e proprio rituale di stile, capace di trasformare un gesto quotidiano in un momento di piacere e identità. Per celebrare questa nuova apertura, INPRIMOPIANO invita la cittadinanza a un evento inaugurale che promette di essere anche un’occasione di incontro e scoperta. L’appuntamento è fissato per domenica 3 maggio, a partire dalle ore 17:00, in via Vittorio Veneto 36, nel cuore di Teramo. Sarà un momento pensato per far conoscere da vicino il nuovo spazio, lo staff e la filosofia che da sempre accompagna il brand: attenzione alla persona, ricerca dello stile e qualità del servizio. Un ulteriore passo in avanti per una realtà che continua a crescere, mantenendo intatta la propria identità.