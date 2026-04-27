CON "PRESSAPOCO" IL TEATRO SI FA SPLENDIDA INCLUSIONE

“Benvenuti nel paese di PRESSAPOCO”: l'Associazione Italiana Persone Down di Teramo porta in scena l'inclusione
TERAMO, 27 APRILE 2026 – L'Associazione Italiana Persone Down (AIPD) Sezione di Teramo è lieta di presentare lo spettacolo teatrale “Benvenuti nel paese di PRESSAPOCO – Dove nulla è come sembra e tutto è pressappoco sotto controllo”.
L’iniziativa, realizzata in preziosa collaborazione con la Compagnia dei Merli Bianchi APS, rappresenta un importante momento di espressione artistica e sociale, mettendo al centro il talento e l’energia dei ragazzi dell'associazione in un racconto che gioca con l’ironia e il superamento dei pregiudizi.
Lo spettacolo vanta il sostegno e il patrocinio di numerose realtà locali, tra cui l’ASP 1 Teramo, i Comuni di Bellante e Montorio al Vomano, la Provincia di Teramo e il BIM, a testimonianza della forte rete territoriale a supporto dell'inclusione.
Il Calendario degli Appuntamenti
Il tour toccherà diversi luoghi della provincia, offrendo molteplici occasioni di incontro con la cittadinanza e le scuole:
Dichiarazione
“Questo spettacolo è il frutto di un lavoro corale che vede i nostri ragazzi protagonisti attivi,"spiegano gli organizzatori di AIPD Teramo. "Attraverso il linguaggio del teatro, vogliamo invitare il pubblico a guardare oltre le apparenze, in un mondo dove la diversità diventa ricchezza e la spontaneità è la chiave per scoprire che, in fondo, nulla è davvero “sotto controllo” ma tutto è straordinariamente umano."
Associazione Italiana Persone Down (AIPD) – Sezione di Teramo Viale F. Crispi, 247
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Telefono: 380 4740726