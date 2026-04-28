MUORE SCHIACCIATO DAL TRATTORE A POCHI METRI DA CASA



Un normale pomeriggio di lavoro nei campi, ma all’improvviso la tragedia. Un uomo di 69 anni ha perso la vita nei campi, nel territorio comunale di Altino, nel Chietino, schiacciato dal trattore che stava utilizzando per sfalciare l’erba. La vittima, Nicola Di Giuseppe, stava lavorando su un terreno di sua proprietà, a poca distanza dalla propria abitazione. Durante una manovra attorno a un albero, il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato in un tratto leggermente in pendenza, intrappolandolo senza lasciargli scampo. A far scattare i soccorsi è stata la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rientrare a casa. È stata proprio lei a fare la drammatica scoperta e a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, impegnati nella rimozione del mezzo. Di Giuseppe, ex tecnico manutentore della centrale elettrica Acea della zona, era molto conosciuto e stimato in paese. foto elaborazione AI - certastampa digital