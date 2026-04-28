GUASTO ALLA SORGENTE MESCATORE: POSSIBILI INTERRUZIONI IDRICHE IN DIVERSI COMUNI FINO ALLE 17

A causa di un improvviso guasto tecnico, la sorgente Mescatore è attualmente fuori esercizio. Le operazioni di ripristino risultano particolarmente complesse a causa di una frana che interessa la via di accesso alla sorgente, limitando il passaggio dei mezzi tecnici e del personale operativo.
Per questo motivo, fino alle 17 di oggi, martedì 28 aprile 2026, potrebbero verificarsi interruzioni o abbassamenti di pressione nei Comuni sottoelencati:
• Isola del Gran Sasso limitatamente alle Località di Colliberti e San Massimo;
• Castel Castagna;
• Basciano ad esclusione di Zampitto;
• Penna Sant’Andrea ad esclusione di Val Vomano;
• Cermignano;
• Cellino Attanasio.