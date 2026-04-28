FOTO/ LAVORI A COLLEATTERRATO PER POSSIBILE ROTTURA DELLA CONDOTTA IDRICA NEL QUARTIERE SAN BENEDETTO

Sono iniziati gli interventi nel quartiere San Benedetto, a Colleatterrato, dove Ruzzo Reti è al lavoro per individuare la possibile rottura di una condotta idrica. Sul posto operano i tecnici della società, affiancati dal vice commissario della Polizia Locale, Calvarese, per garantire il coordinamento delle attività e la sicurezza dell’area interessata. Le operazioni si concentrano in particolare nella zona a ridosso del giardino della nuova scuola di Colleatterrato, dove si sospetta possa essere localizzata la perdita. I lavori, secondo le prime indicazioni, potrebbero protrarsi per alcuni giorni, con possibili disagi per i residenti della zona. La situazione è seguita anche dall’amministrazione comunale: il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, era stato infatti informato già nei giorni scorsi e aveva disposto verifiche attraverso gli uffici competenti. L’obiettivo è individuare con precisione l’eventuale guasto e procedere nel più breve tempo possibile alla riparazione, limitando l’impatto sul servizio idrico e sulla viabilità del quartiere.