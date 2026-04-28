ROSETO OPERA PRIMA, SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO "CINEMA NELLE SCUOLE"

Avvicinare i ragazzi alla cultura del cinema, stimolandone lo sguardo critico, la capacità di lettura delle immagini e la creatività narrativa.

Sono questi gli obiettivi della seconda edizione di “Cinema nelle Scuole”, un progetto ideato da Sulmonacinema APS, su proposta dell’Assessore alla Cultura Francesco Luciani, e promosso in collaborazione con il Comune di Roseto degli Abruzzi. L’iniziativa rientra nell’ambito delle manifestazioni che porteranno alle 30esima edizione del “Roseto Opera Prima”, che si svolgerà dal 15 al 18 luglio prossimi presso la Villa Comunale.

IL PROGETTO. Attraverso un approccio semplice e partecipativo, gli studenti saranno guidati alla scoperta di come nasce una storia per il cinema, quali sono gli elementi fondamentali del racconto audiovisivo e come le immagini contribuiscano a costruire significato ed emozione.

Gli incontri si terranno lunedì 4 maggio presso i locali della Biblioteca Comunale situati all’interno della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi e saranno condotti dagli esperti di Sulmonacinema APS.

La giornata sarà organizzata in due sessioni differenti: dalle ore 15:30 alle ore 17:00 saranno coinvolti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Roseto 1 e dalle ore 17:30 alle ore 19:00 quelli dell’Istituto Comprensivo Roseto 2.

Il percorso formativo prevede una breve introduzione al linguaggio cinematografico attraverso l’analisi guidata di uno o più cortometraggi premiati a livello internazionale, utilizzati come case study per comprendere le dinamiche del racconto audiovisivo e per stimolare una riflessione condivisa con gli studenti.

L’iniziativa rientra tra le attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva portate avanti da Sulmonacinema e rappresenta un’importante occasione di coinvolgimento culturale per i giovani del territorio, oltre a costituire un primo momento di avvicinamento degli studenti al Roseto Opera Prima, che nel 2026 celebra il significativo traguardo dei trent’anni di attività.

“Siamo orgogliosi riproporre, grazie al prezioso lavoro di Sumonacinema APS. questo progetto che mette le nuove generazioni al centro della vita culturale della nostra città - dichiara l’Assessore alla Cultura Francesco Luciani – Questa iniziativa, assieme alla rassegna “Replay” che sta riscuotendo un bel successo, non è solo un percorso formativo, ma un vero e proprio ponte verso la 30esima edizione di Roseto Opera Prima: vogliamo che i giovani non siano semplici spettatori, ma protagonisti attivi di un festival che rappresenta la nostra identità e il nostro orgoglio culturale”.