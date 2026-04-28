DALLA STRADA AL GARAGE DELLO SPACCIO: COPPIA ARRESTATA, SEQUESTRATI DROGA E CONTANTI NEL TERAMANO

Un’indagine avviata tra le vie di Porto d’Ascoli ha portato gli agenti del Commissariato di San Benedetto del Tronto fino a Villa Rosa di Martinsicuro, dove un garage era stato trasformato in una base operativa per lo spaccio di droga.

L’operazione si è conclusa con l’arresto di una coppia di coniugi di origine dominicana e il sequestro di quasi un chilo di sostanze stupefacenti, oltre a una consistente somma di denaro.

IL BLITZ E IL SEQUESTRO

Le indagini sono partite dal controllo di alcuni movimenti sospetti nella zona sud di San Benedetto del Tronto. Gli agenti, seguendo gli spostamenti del principale indagato, lo hanno fermato mentre stava vendendo 20 dosi di cocaina a un acquirente in cambio di 400 euro.

Da lì è scattata la perquisizione nell’abitazione della coppia, in Abruzzo. All’interno del garage, nascosti in un mobile, i poliziotti hanno scoperto tre panetti di cocaina per un peso complessivo di 852 grammi. Trovate anche pasticche di ecstasy e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi.

A rendere ancora più grave il quadro, il rinvenimento di una cassaforte con all’interno 27.900 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

LE DECISIONI DEL TRIBUNALE



Dopo la convalida dell’arresto al Tribunale di Teramo, la giudice Martina Pollera ha disposto la scarcerazione di entrambi. Per l’uomo è stato stabilito l’obbligo di dimora, mentre per la donna è stato imposto l’obbligo di firma.

L’operazione evidenzia la collaborazione tra le questure di Marche e Abruzzo nel contrasto al traffico di droga lungo la costa adriatica.