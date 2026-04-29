STANCO DI ASPETTARE, LANCIA LA PROVETTA PIENA DI PIPÌ CONTRO L'INFERMIERA

Stanco di aspettare il proprio turno, ha lanciato una provetta piena di pipì contro un’infermiera. Protagonista della vicenda un uomo di 69 anni residente a Pratola Peligna, ora finito sotto inchiesta dopo aver colpito un’infermiera del laboratorio analisi dell’ospedale Annunziata di Sulmona. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, che aveva perso il controllo per l’attesa, avrebbe scagliato contro la sanitaria la provetta contenente le proprie urine, centrando il volto della donna. L’impatto ha provocato un trauma allo zigomo e un’irritazione oculare da contatto: per lei una prognosi di 18 giorni. L’episodio, raccontato dal Messaggero, ha fatto scattare la denuncia per lesioni aggravate.



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