IN CORSO BLITZ DEI CARABINIERI ALLA "ROCCA" DI GIULIANOVA

Un’operazione delle forze dell’ordine è in corso in queste ore a Giulianova, nella zona della Rocca, dove si registra un’intensa presenza di mezzi e uomini impegnati sul territorio. Secondo quanto si apprende, sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri, affiancate anche da un elicottero che sta sorvolando l’area, segno di un’attività operativa di una certa rilevanza. Il blitz, avviato nelle ultime ore, risulta ancora in pieno svolgimento. Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulle ragioni dell’intervento né sull’eventuale esito dell’operazione. Le autorità mantengono il massimo riserbo, mentre cresce l’attenzione tra i residenti della zona.