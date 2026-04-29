ADDIO AL PROF. LUIGI IANNI, GARBATO GENTILUOMO D'ALTRI TEMPI

Vinto da una malattia, contro la qiuale aveva combatuto col signorile stile che erano il suo tratto distintivo, se n’è andato Luigi Ianni, figura di grande spessore umano e intellettuale, autore di numerose opere e protagonista della vita politica locale, vissuta con passione e coerenza, incarnando i valori della sinistra nel loro significato più autentico. Ha saputo raccontare con sensibilità il territorio compreso tra il Tordino e il Vomano, esaltandone le peculiarità e coltivando il desiderio che quelle terre conservassero intatta la loro bellezza. Uomo distinto, nei modi e nelle azioni, garbato nell'anima, capace di farsi apprezzare per il suo tratto elegante e per un sorriso che non lo abbandonava mai. Se ne va una persona d’altri tempi, un vero gentiluomo.