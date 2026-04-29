ALLARME GAS / ROTTA CONDUTTURA DURANTE I LAVORI, EVACUATE LE FAMIGLIE RESIDENTI

Momenti di forte apprensione a Basciano, dove un incidente durante alcuni lavori stradali ha provocato il danneggiamento di una conduttura del metano lungo la Strada Statale 150, nei pressi del New Bar La Quercia. La situazione ha reso necessario un intervento immediato delle autorità, con l’evacuazione delle abitazioni nelle aree circostanti per garantire la sicurezza dei residenti. L’allarme è scattato poco dopo il verificarsi del guasto: il Comune ha diffuso un avviso urgente invitando la popolazione a mantenere la massima distanza dalla zona interessata. Il tratto di strada coinvolto è stato completamente interdetto al traffico, con deviazioni obbligatorie su percorsi alternativi. Le raccomandazioni sono chiare: evitare qualsiasi avvicinamento all’area, non percorrere la Statale 150 nel tratto interessato e attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle forze dell’ordine presenti sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia e i tecnici specializzati, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella riparazione della condotta danneggiata. L’obiettivo è contenere il rischio e ripristinare le condizioni di normalità nel più breve tempo possibile. Non si segnalano al momento feriti, ma la situazione resta sotto stretta osservazione. Il Comune ha assicurato aggiornamenti costanti sull’evoluzione dell’emergenza, invitando i cittadini alla collaborazione e alla prudenza.