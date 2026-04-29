CENTINAIA DI STUDENTI AL PARCO DELLA SCIENZA, PER "IMPARARE" LEGALITÀ E AMMIRARE LA LAMBORGHINI DELLA POLIZIA





Una mattinata all’insegna della legalità, della partecipazione e anche dello stupore quella vissuta oggi a Teramo, dove la IXª edizione del progetto “Pretendiamo Legalità” ha richiamato centinaia di studenti e cittadini al Parco della Scienza. Protagonista assoluta dell’evento è stata la celebre Lamborghini Huracán della Polizia di Stato, simbolo di innovazione e sicurezza, che ha catturato l’attenzione dei più giovani e non solo. Dopo essere stata esposta nell’area del Parco della Scienza, la supercar ha attraversato le vie del centro cittadino, attirando sguardi e curiosità, fino a raggiungere Piazza Martiri, dove è arrivata tra le 12 e le 12:30 tra applausi e fotografie. La giornata ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso educativo che ha coinvolto numerose scuole della provincia. Nel corso della manifestazione sono stati premiati gli studenti che si sono distinti per i loro elaborati su temi di grande rilevanza sociale, come la violenza di genere, il cyberbullismo e i principi della Costituzione. Accanto al momento istituzionale, grande interesse ha suscitato anche l’area espositiva allestita dalla Polizia di Stato. Gli stand delle diverse specialità hanno offerto dimostrazioni pratiche e occasioni di confronto diretto con gli operatori. Particolarmente apprezzate le attività dei reparti cinofili e degli artificieri, che hanno mostrato al pubblico le proprie competenze operative. Un evento che ha saputo coniugare educazione e coinvolgimento, trasmettendo un messaggio chiaro e concreto: la legalità non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano che riguarda tutti, a partire dalle nuove generazioni.