CADE DALLA MANSARDA SUL BALCONE DEL SECONDO PIANO; GRAVISSIMO 30ENNE

A Castelnuovo Vomano un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta all’interno della sua abitazione. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe precipitato dalla mansarda finendo sul balcone del secondo piano. La scena è stata notata da alcuni passanti che, resisi conto della gravità dell’accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a prestare le prime cure e a mettere in sicurezza l’area. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito critiche: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ospedale Mazzini di Teramo, dove è attualmente ricoverato. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ma si sospetta che possa essersi trattato di un gesto volontario