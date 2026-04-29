PONTE DI LEGNO SUL SALINELLO, SI LAVORA PER A RIAPERTURA ESTIVA



Tavolo tecnico, questa mattina in Provincia, per valutare l’intervento sul ponte ciclopedonale in legno sul Salinello che unisce i Comuni di Giulianova e Tortoreto.

Coordinato dal dirigente della viabilità, Francesco Ranieri, il tavolo ha visto la partecipazione del sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni con la vicesindaca Arianna Del Sordo; del vicesindaco di Giulianova, Matteo Frangioniaccompagnato dal consigliere comunale Paolo Bonaduce e dei tecnici delle rispettive amministrazioni.

Un confronto molto operativo: insieme all’ingegnere incaricato dalla Provincia per condurre tutte le indagini sulla struttura, l’ingegnere Davide Nepa, si è concordato sulla necessità di un intervento di messa in sicurezza in somma urgenza, da condurre quindi in tempi brevi, in maniera consentirne la riapertura in tempo utile per la stagione estiva.

Una soluzione “ponte” quindi mentre si lavora ad un progetto di ristrutturazione complessiva – l’ultima manutenzione straordinaria risale al 2017 - che verrà effettuato dall’autunno in poi.

La Provincia si è resa disponibile ad anticipare le somme necessarie in maniera da abbattere i tempi delle procedure amministrative che altrimenti vedrebbero diversi passaggi fra i tre Enti coinvolti. Tutti d’accordo sulla revisione della Convenzione stipulata negli anni ’90 che stabilisce che le spese sono a carico dei Comuni e la realizzazione degli interventi sono a carico della Provincia: condizione, questa, che appesantisce gli adempimenti burocratici e anche il puntuale monitoraggio dell’opera. Ma si tratta di una questione che verrà affrontata in seguito, ora si lavora insieme per la riapertura estiva con un progetto da valutare nell'arco di un paio di settimane.

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