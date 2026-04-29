FOTO-VIDEO/ FUGA DI GAS A BASCIANO, EVACUATE 30 ABITAZIONI E SS150 CHIUSA

Una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta questa mattina sulla SS150, al km 27+100, nei pressi del Bar La Quercia, nel comune di Basciano, per una fuga di gas metano.

La perdita si è verificata durante lavori di scavo per la posa di cavidotti destinati alla linea elettrica di media tensione Enel. La perforazione, eseguita con tecnologia Toc, avrebbe danneggiato tubazioni del gas di media e bassa pressione, provocando la fuoriuscita di metano.

Il forte sibilo avvertito nella zona ha reso necessario il blocco della circolazione sulla statale e l’evacuazione di circa 30 edifici nelle immediate vicinanze. Sul posto sono intervenuti i tecnici della società di distribuzione del gas per intercettare le condotte e fermare il flusso.

Alle operazioni hanno preso parte anche i carabinieri della stazione di Val Vomano, personale Anas, il sindaco e tecnici del Comune di Basciano. I vigili del fuoco, insieme ai tecnici di Italgas e Ruzzo Reti, hanno effettuato verifiche nei pozzetti della rete fognaria e nelle abitazioni evacuate per escludere la presenza di atmosfere esplosive. Enel ha inoltre disattivato le utenze elettriche nell’area interessata.

L’intervento è ancora in corso.