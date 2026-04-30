VIDEO-FOTO/ IL FESTIVAL DELL’APPENNINO FA TAPPA A CORTINO IL 13 SETTEMBRE

Il 13 settembre 2026 il Festival dell’Appennino farà tappa a Cortino. A parlarcene è la consigliera comunale Virginia Di Matteo, in occasione della presentazione ufficiale dell’iniziativa, avvenuta ieri a Roma. E' una delle 4 tappe abruzzesi. Un appuntamento che si inserisce all’interno di un progetto più ampio: sei mesi di eventi, tre stagioni da attraversare e un unico filo conduttore che unisce quattro regioni – Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Dal 3 maggio al 31 ottobre 2026 torna infatti il “Festival dell’Appennino, Inclusivo di Natura”, giunto alla sua diciassettesima edizione.

Quest’anno la manifestazione assume un valore ancora più profondo: i 31 eventi previsti, distribuiti in 29 comuni, si legano simbolicamente al decennale del sisma del 2016, una ricorrenza che ha segnato in modo indelebile il territorio e le comunità dell’Appennino centrale. La presentazione ufficiale si è svolta ieri presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali. Tra gli interventi, quelli di Guido Castelli, Commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma, della sottosegretaria al MEF Lucia Albano, del presidente del BIM Tronto Luigi Contisciani e del direttore artistico del Festival Carlo Lanciotti. Presenti anche numerosi sindaci dei comuni coinvolti nelle diverse tappe. Non sono mancati contributi dal mondo politico, con la partecipazione della senatrice Elena Leonardi e di Valentina Gemignani, capo di gabinetto del Ministero della Cultura. L’edizione 2026 nasce con una missione chiara: costruire una prospettiva di rilancio per le aree interne attraverso una strategia integrata di promozione turistica e comunicazione. Il claim scelto, “A due passi da te”, rappresenta un invito alla riscoperta e un messaggio di vicinanza, puntando su prossimità, identità e valorizzazione del territorio.