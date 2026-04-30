CONDIZIONATORE PRENDE FUOCO, DUE UOMINI INTOSSICATI

Prende fuoco un condizionatore e intossica due uomini. Momenti di grande tensione all’interno di un’abitazione dove, probabilmente a causa di un cortocircuito, uno “split” è andato in fiamme. Due uomini, rispettivamente di 50 e 80 anni, hanno inalato fumo durante le fasi più critiche dell’emergenza e sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona, per accertamenti. Le loro condizioni, fortunatamente, non risultano gravi e sono sotto monitoraggio medico. Le fiamme si sono sviluppate nell’appartamento nel centro storico di Sulmona, decisivo si è rivelato l’intervento di un vicino, che dopo aver sentito le richieste di aiuto è riuscito a entrare e a portare fuori entrambi gli occupanti, scongiurando conseguenze ben più drammatiche. A rendere più difficili le operazioni di spegnimento ha contribuito la temporanea mancanza d’acqua, legata a lavori in corso nella zona. Il 50enne, sfruttando l’autoclave dello stabile, è riuscito a limitare l’estensione delle fiamme fino all’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno poi completato le operazioni domando l’incendio e mettendo in sicurezza l’edificio.

Foto: elaborazione AI - certastampa digital