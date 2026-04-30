FINISCE IN TRIBUNALE LO SPETTACOLO DI MALGIOGLIO ANNULLATO



Potrebbe approdare in tribunale la vicenda legata alla mancata partecipazione di Cristiano Malgioglio a un evento estivo organizzato dal Comune di Lanciano nel 2023. Al centro della questione, alcune dichiarazioni rilasciate dall’assessore al commercio Maria Ida Troilo, ora oggetto di una querela per diffamazione. La storia, raccontata dal Centro, è quella della “Notte fucsia”, evento inserito nel calendario estivo con l’obiettivo di animare il centro cittadino. L’esibizione del noto artista era stata annunciata, ma a poche ore dall’inizio della manifestazione era arrivata la comunicazione del suo forfait. Nei giorni successivi, l’assessore aveva convocato una conferenza stampa per chiarire l’accaduto, anche in risposta alle critiche politiche. In quell’occasione aveva parlato di accordi iniziali modificati successivamente dall’organizzazione, dichiarando di aver rinunciato per tutelare le risorse pubbliche. Secondo il pubblico ministero, tali affermazioni non avevano carattere diffamatorio. Tuttavia, il giudice ha disposto ulteriori valutazioni in sede dibattimentale, ritenendo necessario approfondire la vicenda e verificare eventuali responsabilità e se cioè quel riferimento agli accordi cambiati possa essere considerato lesivo dell’immagine dell’impresario.