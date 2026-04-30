SCHIACCIATA DAL CANCELLO CHE SI SGANCIA

Travolta da un cancello che, all’improvviso si è sganciato. È stata immediatamente soccorsa dai familiari, la donna di 56 anni, residente in una casa colonica nella frazione Marruci, nel territorio comunale di Pizzoli, nell’Aquilano. La donna, conosciuta nella zona per l’attività agricola di famiglia, era ferita e in un forte stato di shock, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure prima del trasferimento urgente all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Gli esami clinici hanno evidenziato diverse fratture, in particolare nella zona dello sterno e alle caviglie. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico nelle ore successive e i medici hanno stabilito una prognosi di circa trenta giorni. Nonostante la gravità delle lesioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Foto: elaborazione AI - certastampa digital