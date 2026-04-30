PRESTIGIOSA NOMINA EUROPEA PER ANTONELLA BALLONE, GUIDERÀ IL COMITATO LAVORO E COMPETENZE DI EUROCHAMBRES

Un incarico di rilievo nel cuore delle istituzioni europee che porta con sé non solo il riconoscimento di un percorso professionale solido, ma anche la capacità di rappresentare un intero territorio. Antonella Ballone, imprenditrice teramana e presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, è stata nominata alla guida del Comitato “Lavoro e competenze” di Eurochambres, l’associazione che riunisce le Camere di Commercio europee. Una designazione che certifica autorevolezza e visione strategica. Ballone, componente del Cda di Ita Airways e appena nominata in Enac, si è distinta negli anni per un approccio concreto ai temi dello sviluppo economico, dell’innovazione e della formazione, elementi oggi centrali nelle politiche dell’Unione Europea. Il nuovo ruolo rafforza anche il peso dell’Italia nei processi decisionali comunitari, in una fase in cui il tema delle competenze e del lavoro è decisivo per la competitività del sistema produttivo. La sua nomina rappresenta dunque un ponte diretto tra le esigenze delle imprese locali e le strategie europee. «Assumere la guida di questo Comitato è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità – ha dichiarato Antonella Ballone –. Ringrazio Unioncanere e Eurochambres per la fiducia alla mia persona. Il nostro obiettivo sarà portare a Bruxelles la voce delle imprese del territorio, dell’Italia e dell’Europa, per rendere sempre più competitivo il nostro sistema produttivo a livello mondiale». Un impegno che si tradurrà subito in azione concreta. Il primo appuntamento istituzionale è già fissato per l’11 giugno, quando la presidente incontrerà Roxana Mînzatu, vicepresidente esecutiva della Commissione Europea con delega alle competenze, all’istruzione di qualità e ai diritti sociali. Per Ballone si apre così una nuova fase, che unisce esperienza manageriale, rappresentanza istituzionale e capacità di visione. Un incarico che le consentirà di incidere nei grandi scenari europei.