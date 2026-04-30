LIOURAS ASSESSORA, IN CONSIGLIO ENTRA GIORGIA CARNESSALE

Si ridisegna l’assetto politico al Comune di Teramo dopo le dimissioni dell’assessora Alessandra Ferri e la contestuale nomina in giunta di Anastasia Liouras. Un passaggio che produce effetti immediati anche in Consiglio comunale, dove si apre la strada alla surroga e all’ingresso di Giorgia Carnessale nelle fila della maggioranza. L’avvicendamento rappresenta un passaggio fisiologico dal punto di vista amministrativo, ma al tempo stesso segna un momento di riassestamento per la compagine civica Bella Teramo in aula. La nomina di Liouras in giunta arriva in una fase in cui l’amministrazione punta a rilanciare l’azione politica e amministrativa su alcuni dossier strategici per la città. Per Giorgia Carnessale si tratta di un debutto, che segna l’avvio di una nuova fase del suo impegno istituzionale.