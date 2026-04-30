VIDEO/ TERAMO, RITARDI NEI LAVORI AI TIGLI: SBRACCIA SI SCUSA «COLPA DEL MALTEMPO, ASFALTO COMPLETATO A BREVE»

Disagi e proteste tra i cittadini per i lavori di riasfaltatura nella zona dei Tigli, a Teramo, che non sono ancora ripartiti come previsto. A intervenire è l’assessore Mimmo Sbraccia, che ha voluto chiarire la situazione e scusarsi per il ritardo. La denuncia è arrivata anche dalla Macroarea guidata da Stefanino Di Stefano. «Il maltempo non ha aiutato – ha spiegato – ma da oggi siamo tornati operativi perché questi disservizi non possono accadere». L’assessore ha assicurato che l’amministrazione è già al lavoro per rimediare e accelerare i tempi dell’intervento. Secondo quanto previsto inizialmente, i lavori avrebbero dovuto concludersi nell’arco di una sola giornata, ma le condizioni meteo avverse hanno causato uno slittamento dei tempi. Sbraccia ha comunque garantito un rapido ritorno alla normalità: «Prenderemo subito provvedimenti e contiamo di completare la riasfaltatura entro domani, al massimo nei prossimi giorni».