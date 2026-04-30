STUDIO ODONTOIATRICO IN CONDIZIONI IGIENICHE GRAVISSIME: ATTIVITÀ SOSPESA AD ALBA ADRIATICA

Ad Alba Adriatica, i militari del Carabinieri del NAS di Pescara hanno disposto un’ispezione all’interno di uno studio odontoiatrico in piena attività, riscontrando condizioni igienico-sanitarie e strutturali estremamente critiche. Durante il controllo, i carabinieri hanno accertato la presenza diffusa di sporcizia accumulata in tutta la struttura, accompagnata da un evidente stato di disordine generale. Le situazioni più gravi sono state rilevate nel locale destinato all’apparecchio radiologico, nell’area di sterilizzazione e confezionamento degli strumenti chirurgici e negli ambienti operativi. Tra le principali irregolarità segnalate figurano pareti deteriorate, polvere e sporco su arredi e attrezzature sanitarie, oltre alla presenza di ruggine sugli strumenti odontoiatrici. Un quadro che ha evidenziato gravi carenze sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene. I militari hanno inoltre rilevato l’assenza totale di procedure e documentazione fondamentali per garantire la corretta detersione, disinfezione, confezionamento e sterilizzazione degli strumenti, nonché la mancata verifica periodica delle misure di radioprotezione. Alla luce delle violazioni riscontrate, il Comune ha disposto l’immediata sospensione dell’attività sanitaria. L’odontoiatra responsabile è stato inoltre segnalato all’Ordine professionale competente per i provvedimenti del caso.