BIRD STRIKE, COSTRETTO A RIENTRARE A PESCARA IL VOLO PER BRUXELLES



Il volo Ryanair Pescara-Bruxelles Charleroi di questa mattina è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo dall’aeroporto d’Abruzzo a causa di un probabile episodio di ‘bird strike’, cioè l’impatto con dei volatili. Secondo le prime informazioni, il bird strike avrebbe interessato uno dei motori, rendendo necessaria la procedura di rientro. Il velivolo ha quindi effettuato alcuni minuti di ‘holding’ per consentire le verifiche tecniche e poi è rientrato in aeroporto in sicurezza. Nessun problema per i passeggeri. Il volo è stato riprogrammato per le ore 14